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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فايا يونان تتألق بمسرح الزمالك على أنغام بتونس بيك ومتفوتنيش أنا وحدي

صدى البلد

تحيى السورية فايا يونان حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك ووجهت التحية للجمهور السورى . 

وأشعلت فايا يونان حفلها على أنغام أغنية “بتونس بيك ومتفوتنيش أنا وحدي”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.  

بدأ منذ قليل حفل المطربة السورية فايا يونان بمسرح الزمالك وغازلت فايا يونان الجمهور المصرى قائلة :" أنتوا أزاى حلوين كده وحشتونى جدا ".

وأهدى الجمهور المطربة فايا يونان بقات الورود . 

وشهد مسرح الزمالك إقبال كامل العدد لحفل المطربة السورية فايا يونان فى أولى حفلاتها بعد غياب طويل عن آخر حفلاتها فى مصر .

وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة الفاتنة السورية لأحضان جمهورها المصري بعد غياب طويل عن آخر حفلاتها في مصر،وتطرب محبيها بتوليفة من أشهر أغانيها الجديدة والقديمة،  مثل "متل اليوم" و"كن عاشقا" و"بيناتنا في بحر".

ويعد حفل مسرح الزمالك محطة القاهرة ضمن محطات جولة فايا يونان في العالم العربي خلال موسم الصيف،  مرت خلالها بين قلعة حلب في سوريا ومشاركتها في مهرجان جرش بالأردن ومهرجاني القصرين وطبرقة في تونس، وصول جولتها المنتظرة في مصر التي تسبقها بحفل في الإسكندرية وتشد الرحال من بعدها الإمارات لإحياء حفل فيأبوظبي.

وقال الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك إن حفل فايا يونان يأتي استجابة لطلبات الجمهور كما يأتي ضمن مفاجآت المسرح خلال موسمه الجديد، الذي يشهد حفلات الفنان الأردني عزيز مرقة والشاعر عمرو حسن وفرقة عمدان النور بعد نجاح حفلات عنبة والوايلي وفرقة اوتوستراد الأردنية.

حفل ماجنوليا


من ناحية أخرى احتضن مسرح الزمالك سهرة راب غنائية استثنائية تضم خمسة من نجوم الراب في مصر تحت مسمى"ماجنوليا".


وشهد الحفل مشاركة مغني الراب الشهير أبو الأنوار كأحد مفاجآت السهرة التي أحياها فريق ماجنوليا الذي يضم الرباعي ليل نوبي وحسين ووينجي وفليكس في أول إطلالة تجمعهم سويا على مسرح واحد،  وقدموا توليفة من أشهر أغانيهم مثل" تعبان ماتريح" و"مليش زي" و"خمسة".

وأتى حفل ماجنوليا استكمالا لاحتضان مسرح الزمالك لحفلات أشهر نجوم الراب في مصر تحقيقا لرغبة الجماهير، بعد النجاح الكبير لحفلات الفنانين عفروتو ومروان موسى وموسى سام وأبو الأنوار وعنبة.

ومن جانبه قال الفنان طارق صبري، مؤسس مسرح الزمالك، إن المسرح سيشهد انتعاشة فنية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انطلاق مشروع فرقة تياترو الزمالك المسرحية، وتقديم سلسلة عروض استعراضية بداية من حفل" كازينو بديعة" للنجمة بشرى.

الزمالك أغنية السورية فايا يونان أنغام الفنان طارق صبري

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