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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. جامعة حلوان تتابع إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان عدا الأحد  استقبال الطلاب الجدد  المرشحين لها عن طريق مكتب التنسيق بمراحله الثلاث للعام الجامعي 2022 / 2023 لإجراء الكشف الطبي، وذلك تحت رعاية  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة.

و يقوم الطلاب بحجز الكشف الطبي على موقع جامعة حلوان من خلال وحدة الدعم الفني عبر الرابط الآتي :
http://app2.helwan.edu.eg/Detmed/

والذي يتم التسجيل من خلاله وملء النماذج، وطباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به وإحضارها وقت الكشف عليه .

وقد اوضحت ادارة جامعة حلوان ان أيام الكشف الطبي للطالبات هي الأحد والثلاثاء والخميس، أما الطلاب "الإثنين والأربعاء" .

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ونوهت ادارة  الجامعة ان الكشف الطبي للطلاب الجدد يتم بمبنى ٣ بحرم الجامعة ، ويتم الكشف على حوالي 1500 طالب وطالبة يومياً في تخصصات الباطنة والعيون والأسنان، وفق نظم القبول بكليات الجامعة .

كما كشفت جامعة حلوان ان الاوراق المطلوبة لملف القبول بكليات الجامعة لطلاب تنسيق الجامعات 2022   تشمل الاتي :

بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق
أصل شهادة الميلاد  - الرقم القومى + 3 صورة منها.
أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.
عدد 10 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى  .
عدد 2 صورة البطاقة الشخصية.
نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (للذكور).
البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2004 فما قبل ذلك.
الحافز الرياضى إن وجد.
نموذج يفيد بعمل تحليل فيرس C.
شهادة تطعيم فيروس كورونا  (COVID-19).
صورة  استمارة الكشف الطبى.

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