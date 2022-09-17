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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إنقاذ 52 حالة من الغرق وتسليم 197 طفلا تائها برأس البر

صدى البلد

شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات.

وفى هذا السياق، تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوى تضمن أبرز الجهود التى نفذتها لاستقبال الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حيث تم تجهيز الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ نقاط للإسعاف ،هذا الى جانب ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تجهيز منطقة المعدات والمبنى الإدارية وتواجد فرق للانقاذ والمعدات البحرية منذ أول ضوء للنهار حتى غروب الشمس،ونجحت تلك الفرق فى إنقاذ عدد ٥٢حالة من الغرق، كما تم تسليم ١٩٧طفل تائه إلى ذويهم على مدار اليوم.

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