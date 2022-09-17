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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجل يقف في ضهري..8 مواصفات في فتى أحلام نرمين الفقي..تعرف عليهم

نرمين الفقي
نرمين الفقي

تحدثت النجمة نرمين الفقي عن مواصفات فتى أحلامها ؛ حيث تصدرت بحث جوجل بعد تصريحاتها.

ويرصد  صدى البلد 8 مواصفات في  فتى أحلام نرمين الفقي

*عايزة راجل بمعنى الكلمة
* راجل أعتمد وأتسند عليه
* راجل محترم ويحتويني
* راجل يستاهل اقوله بحبك 
*راجل أحس إن ده أماني وسندي في الحياة
*راجل يقوِّيني ويكبَّرني
*راجل يكون في ضهري
* راجل يكون حماية بجد ليا.

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نرمين الفقي تتألق في اطلالة مميزة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت نرمين الفقى، قائلة: "ألف مبروك ربنا يسعدكم مريم ويوسف فرح جميل، سهير جودة صديقتي الغالية ربنا يفرح قلبك وتشوفي ولاد ولادهم".

 

جدير بالذكر ان أحدث أعمال نرمين الفقي، مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

الكبير أوي 6" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.
 

وشاركت نرمين الفقي، في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي عرض قبل موسم دراما رمضان 2022،  ويتناول قصة  المسلسل الكثير من القضايا المهمة، التي شهدها المجتمع في الآونة الأخيرة، فناقش الخيانة الزوجية، المشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة.

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