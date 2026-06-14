مستشار وزير الاتصالات: «وعي.نت» جاءت استجابة للتوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا

قالت الدكتورة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقميةـ إن إطلاق منصة "وعي.نت" جاء في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية، بالتزامن مع التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا.

وأضافت خلال استضافتها بشاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات لنشر الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، إلا أن الحاجة برزت إلى منصة رقمية موثوقة تتيح محتوى توعوياً يصل إلى مختلف الفئات العمرية وفي جميع المحافظات، بما يسهم في رفع الوعي بالمزايا والمخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي.

وأوضحت دحروج أن المنصة تستهدف بشكل خاص الآباء وأولياء الأمور، لمساعدتهم على فهم التحديات الرقمية التي قد تواجه أبناءهم، مثل التنمر الإلكتروني والابتزاز والمحتوى غير الملائم. وأكدت أهمية بناء الثقة والحوار داخل الأسرة، بما يضمن حماية الأطفال والشباب وتعزيز استخدامهم الآمن للتكنولوجيا.