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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالزغاريد.. فايا يونان تعبر عن شوقها للمصريين في حفل مسرح الزمالك

صدى البلد

خطفت المطربة السورية فايا يونان قلوب جمهورها المصري خلال أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك.

 

وعبرت فايا عن شوقها لمصر والإطلالة أمام جمهورها المصري في القاهرة بعد غياب عبر مفاجأتهم ب"الزغاريد" وسط أغانيها،  مع تقديمها تحية تقدير لمحبيها واصفة حفلاتها بمصر بأقرب الحفلات لقلبها.


كما عبرت فايا عن سعادتها للغناء على مسرح الزمالك للمرة الأولى قائلة: "كنت دايما بشوف صور الحفلات في المكان واتخيل امتى يجي الوقت وأغني هنا،  وفخورة إني غنيت على نفس المكان اللي غنت عليه كوكب الشرق أم كلثوم".

 

وشهد مسرح الزمالك طوفانا جماهيريا في حضرة فايا يونان عبر حفل طربي حمل لافتة كامل العدد،  وأطربت الحضور بتوليفة من أشهر أغانيها، مثل" يا قاتلي" و"أحب يديك" و"بيناتنا في بحر"،  وأجدد أغانيها "كن عاشقا"، كما أبدعت في تقديم روائع الزمن الجميل لبليغ حمدي وسيد مكاوي وفريد الأطرش، كما فاجأتهم بتأدية أغنية خاصة باللهجة السريانية وختمت الحفل بمجموعة قدود حلبية.


وأتت إطلالة فايا يونان على مسرح الزمالك ضمن جولة حفلاتها في العالم العربي خلال موسم الصيف،  مرت خلالها بين قلعة حلب في سوريا ومشاركتها في مهرجان جرش بالأردن ومهرجاني القصرين وطبرقة في تونس،  وتنطلق من بعدها بحفل جديد في أبوظبي وحفلات أخرى في السعودية.


وقال الفنان طارق صبري،  مدير مسرح الزمالك أن حفل فايا يونان يأتي استجابة لطلبات الجمهور كما يأتي ضمن مفاجآت المسرح خلال موسمه الجديد،  الذي شهد حفلات النجم الأردني عزيز مرقة ونجوم الراب أبو الانوار وماجنوليا والنجم عنبة.

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