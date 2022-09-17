مدحت فقوسة يهاجم حسني عبد ربه: عاقبني وبلغ مصر كلها بالغرامة

تحدث مدحت فقوسة لاعب الإسماعيلي السابق عن كواليس أزمته مع حسني عبد ربه مدير الكرة بالجهاز الفني بالدراويش.

قال مدحت فقوسة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بقالي 5 سنين في الإسماعيلي واخترت الإسماعيلي رغم اهتمام ومفاوضات الزمالك بضمي".

وأضاف: "أنا مش بتاع مشاكل، وفي الفترة الأخيرة حاولت أطلع إعارات كتير، لكن الإسماعيلي كان بيرفض رحيلي".

واختتم: "بنلعب تقسيمة صغيرة وحسني عبد ربه مكانش موجود، ودقيقتين والتقسيمة خلصت، قولتلهم ملحقتش ألعب، راح كابتن حسني عبد ربه منزل على المواقع غرامة عليا، وزمايلي كانوا بيضحكوا محدش كان يعرف أنا عملت ايه اصلا عشان اتغرم، اتغرمت بدون سبب، خلاص غرمتني مش لازم تنزل تعرف مصر كلها".