جون كيري: مجهودات مصرية أمريكية لإطلاق مبادرة للتكيف على هامش cop27

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، اجتماعاً ثنائيا مع جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، لمناقشة المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور السفير محمد نصر، من وزارة الخارجية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع أهمية استمرار دعم الجانب الأمريكى للبرنامج المصرى الخاص بربط الطاقة والمياه والغذاء "نُوفى"، للوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق هذا البرنامج.

وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع ناقش المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ القادم فيما يخص موضوعات التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار وكيفية الخروج من هذا المؤتمر بمخرجات فعلية كونه مؤتمراً للتنفيذ.

وشددت على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها والتزاماتها، والعمل على مضاعفة تمويل التكيف، وأن يكون ذلك منعكسا حالياً فى الصناديق الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف.

وأكدت ضرورة وضع الدول المتقدمة التمويل اللازم فى تلك الصناديق قبل مؤتمر المناخ القادم.

وفيما يخص الآلية الخاصة بالخسائر والأضرار ، أكدت الوزيرة ضرورة تفعيل الشبكة الخاصة "بسان دييجو" فى إطار مؤتمر المناخ لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدول النامية.

وفيما يخص التخفيف، أكدت الوزيرة ضرورة الخروج ببرنامج خاص بالتخفيف للإبقاء على درجة حرارة الأرض ١.٥ درجة مئوية، وفقاً لتوصيات ومخرجات مؤتمر جلاسكو cop26.

وزيرة البيئة تشيد بالانتهاء من تحديث خطط مساهماتها الوطنية

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بقيام مجموعة من الدول بالانتهاء من تحديث خطط مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر المناخ القادم cop27، كدولة الهند، وذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر جلاسكو.

وحثت باقى الدول الأعضاء على تقديم خططهم الطموحة للمساهمات الوطنية، مؤكدة ضرورة وجود آليات لتمويل هذه الخطط توفرها الدول المتقدمة، من خلال الوفاء بتعهداتها ووضع التمويل اللازم فى الصناديق الخاصة بالتغيرات المناخية قبل مؤتمر المناخ القادم، لضمان استمرار بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة.

من جانبه، أكد جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، أهمية دفع وتيرة العمل المناخى فى مؤتمر cop27، ليكون مؤتمر للتنفيذ رغم التحديات العالمية الحالية.

كما أكد أهمية المضى قدما فى تنفيذ التوصيات التى خرج بها مؤتمر جلاسجو، وقيام الدول برفع الطموح لخفض الانبعاثات.

وقد توافق كيرى مع وزيرة البيئة المصرية ومبعوث المؤتمر على أهمية موضوعات التكيف، خاصة للدول النامية والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك مجهودات تتم بين الجانب المصرى والجانب الأمريكى لإطلاق مبادرة للتكيف على هامش مؤتمر المناخ cop27.

وأوضح جون كيرى أنه قام بالتنسيق مع الدول المختلفة والمنظمات الدولية كالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)؛ لتنفيذ البرنامج الطموح لمصر الخاص بزيادة ١٠ جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط ذلك بقضية الغذاء والمياه.