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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل حل.. رئيس التعاون السعودي يكشف تفاصيل إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

كشف سعودي الرشودي، رئيس نادي التعاون السعودي، تفاصيل انتقال مصطفى فتحي، لاعب سكري القصيم، إلى بيراميدز، على سبيل الإعارة.

وقال رئيس نادي التعاون في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد” المذاع عبر قناة “إم سي أكشن”: "الكل يعرف أن مصطفى فتحي لم ينضم إلينا بسبب الخدمة العسكرية، لكن يوجد نظام في مصر يسمح بإعارة اللاعب لبعض الأندية وفقا لقرار نادي طلائع الجيش".

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وأضاف: "لم نحب خسارة مصطفى فتحي لأنه صاحب إمكانيات كبيرة، ورأينا أن أفضل حل هو إعارته لبيراميدز مقابل مبلغ جيد لنادي التعاون".

وتابع: "إعارة مصطفى فتحي تأخرت، لأن الدوري المصري انتهى منذ أيام قليلة، ولا يزال الميركاتو مفتوحا".

وكان نادي بيراميدز أعلن خلال الساعات الماضية، تعاقده مع مصطفى فتحي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

يذكر أن مصطفى فتحي انضم إلى نادي التعاون السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الزمالك، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2024 - 2025.

أرقام مصطفى فتحي مع التعاون

خاض الدولي المصري مصطفى فتحي 23 مباراة مع فريق التعاون في النصف الثاني من الموسم المنقضي 2021-2022، أحرز 9 أهداف وصنع 7 أخرى.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى فتحي 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

مصطفى فتحي التعاون سعودي الرشودي بيراميدز طلائع الجيش

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