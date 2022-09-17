لإنجاح المنظومة.. بحوث القطن: تناغم غير مسبوق بين الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة

قال الدكتور محمد نجم، رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن وأستاذ بحوث القطن، إن القطن يعتبر محصول استراتيجي وعليه قامت الدولة بالتدخل منذ 2015 لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذا المحصول، حيث وجد تناغم غير مسبوق بين ثلاث وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة في سبيل إنجاح منظومة القطن.



وأضاف "نجم" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القطن ليس محصول وزارة الزراعة فقط، حيث إن الفلاح لا يستطيع تخزين القطن لديه، فهذا المحصول مسؤول عنه هؤلاء الوزارات، فالتناغم الذي حدث بين هذه الوزارات لم يحدث في تاريخ زراعة القطن المصري.



القطن بدأ يعود لأسعاره العالمية

وأشار رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن وأستاذ بحوث الغزل بمعهد القطنإلى أن القطن بدأ يعود لأسعاره العالمية، بالإضافة إلى أنه بدأ يأخذ وضعه على الخريطة العالمية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال عمل كارت للفلاح، وأصبح يجد الأسمدة والمبيدات في فترة يعاني منها العالم كله من أزمات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.



وتابع : " كان هناك تأمين كبير جدًا لمدخلات الإنتاج الخاصة بالفلاح المصري، وهذا يعتبر جهدا كبيرا جدًا قامت به الوزارة على مستوى كافة المحاصيل.

