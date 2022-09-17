القوى العاملة: بدء التقديم لـ11 دورة مجانية في مراكز التدريب المهني بسوهاج

أعلنت مديرية القوى العاملة بسوهاج عن بدء التقديم على 11 دورة تدريبية مجانية على مهن مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة لها، على أن يبدأ التدريب اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلتقته الوزارة من الدكتور هشام أبو زيد، مدير المديرية، والذي أوضح فيه أنه بعد اعتماد الخطة السنوية للدورات التدريبية، فقد أعلنت المديرية عن بدء التقديم على 11 دورة تدريبية على مهن تحتاجها سوق العمل في مراكز التدريب المهني الثلاثة التابعة للمديرية وهي “المساحة والخرائط، وصيانة المحمول، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والخياطة، والمشغولات اليدوية”.

وقال "أبو زيد" إنه يشترط في المتقدم الحصول على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط أو متوسط، وأن يكون السن من 18 سنة حتى 45 سنة.

وأضاف أنه عند إتمام الدورة التدريبية، يمنح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة مختومة ومعتمدة من مديرية القوى العاملة، فضلا عن هدايا عينية للثلاثة الأوائل من كل دورة، وأن يكون لهم الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، فضلا عن تأمين ضد إصابة العمل.

وأوضح مدير المديرية أنه يتم تقديم الأوراق بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية: “مركز تدريب مهني سوهاج – مركز تدريب مهني الكوثر – مركز تدريب مهني طهطا”، وذلك اعتباراً من 15/9/2022 إلي 25/9/2022، وسيتم عمل مقابلات شخصية للمتقدمين للتدريب بكل مركز على حدة لاختيار أفضل الراغبين في التدريب، على أن تبدأ الدورات التدريبية في الأول من أكتوبر القادم.