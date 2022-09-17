الغضبان: بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في المؤسسات التعليمية بكل المجالات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة سير العمل في مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، في ظل الإجراءات الحازمة التي اتخذتها المحافظة للاستعداد المبكر لعودة المدارس و وضع خطة موسعة لتحقيق أقصى درجات الانضباط للعملية التعليمية، جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد مع وكيل مديرية التربية والتعليم ٱخر المستجدات في عدد من ملفات عمل مديرية التربية والتعليم، ومتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومناقشة جهود مواجهة الدروس الخصوصية، والحملات المكثفة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ومديرية التعليم.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في المؤسسات التعليمية على غرار كافة المجالات، من خلال إنشاء وتطوير العديد من المؤسسات التعليمية في كافة المراحل، فضلا عن تدريب المعلمين وفقا لأحدث نظم التعليم، واستحداث أساليب تعليمية جديدة، مناشدا اولياء الامور بدعم جهود المحافظة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وأهمية التزام الطلاب في المدارس، بما يحقق مصلحة الطالب في المقام الاول.

وشدد محافظ بورسعيد على الاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مشيرا بأنه غير مسموح بالغياب إلا في الحالات الضرورية، خلال العام الدراسي القادم وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.