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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: الشباب عنصر رئيسي في التنمية بالمدينة الباسلة

محافظ بورسعيد يجتمع
محافظ بورسعيد يجتمع بالشباب و الرياضه

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا،  لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل داخل مديرية الشباب والرياضة والمراكز والأندية الشبابية بمحافظة بورسعيد،  وذلك بحضور عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وتابع محافظ بورسعيد ، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها الأندية والمراكز الشبابية ببورسعيد ، لافتا لحرص المحافظة على دعم الفعاليات الرياضية والشبابية بصفة مستمرة ، وتحقيق المراكز الأولى في البطولات الرياضية على مستوى الجمهورية، وذلك نتيجة لجهود الارتقاء بالبنية التحتية لقطاع الرياضة ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد ، أن الشباب عنصر رئيسي في التنمية بالمحافظة يجب عليهم الوعي والفخر بالانجازات في مختلف القطاعات.

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وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية او الدولية،  والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي والرياضي، و التوسع في الأنشطة الرياضية المرتبطة بالسياحة، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين .

الشباب والرياضة محافظة بورسعيد وزارة الشباب والرياضة اللواء عادل الغضبان اخبار بورسعيد

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