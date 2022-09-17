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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم الترجي 34- 28 في افتتاح مشوار البطولة العربية لكرة اليد

يد الزمالك
يد الزمالك

افتتح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مشواره في البطولة العربية بالفوز علي الترجي التونسي بنتيجة 34-28، وكان الشوط الأول انتهي بتقدم الأبيض بنتيجة 16-13.


ويسعي الزمالك لمواصلة انتصاراته خاصة أن البطولة هي المؤهلة لكأس العالم للأندية «سوبر جلوب».


وتقام البطولة العربية حاليا في تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.
 

ومن المقرر أن تتواصل مباريات الفارس الأبيض غدا عندما يلتقي فريق الكويت الكويتي.


وتضم البطولة العديد من الفرق العربية القوية حيث يشارك فيها كلا من: الأفريقي التونسي، السالمية الكويتي، الكويت الكويتي، الشارقة الإماراتي، الزمالك المصري، الترجي التونسي، مولدية الجزائر، سكيكدة الجزائري.


وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد كل من : كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد الأحمر – أكرم يسري – محمد رمضان هتلر – مصطفى بشير – على هشام – أحمد مؤمن – أحمد حسام – محمد علاء السيد – خالد وليد – عمر بكار – حسن قداح – محمد ياسين – حازم ممدوح – شادي خليل – جيمس باركر.


يذكر ان فريق كرة اليد بنادى الزمالك كان قد توج مؤخرا بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلي.

نادي الزمالك البطولة العربية الترجي التونسي كأس العالم للأندي الكويت الكويتي

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الزمالك يهزم الترجي 34- 28 في افتتاح مشوار البطولة العربية لكرة اليد

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