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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. آخر موعد للتقديم بالتنسيق الداخلي في كلية الآداب جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن الأوراق المطلوبة واخر موعد للتقديم بالتنسيق الداخلي لكليات كلية الآداب جامعة عين شمس؛ وذلك بعد أن أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن بدء أعمال التنسيق الداخلي بالكلية يوم الأربعاء الماضي، للطلاب الجدد.

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وأوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه يتم  تسجيل الطلاب لرغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن أعمال التنسيق الداخلي تستمر حتى اليوم الأحد 18  سبتمبر الجاري بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقًا للكشوف المعلنة.

وقد قامت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتجديدات بمكاتب الكلية استعدادا للعام الدراسي الجديد٢٠٢٢  ٢٠٢٣ رافقتها خلالها ، الدكتورة شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذة ايمان محمود أمينة الكلية وعدد من مسئولي الجهاز الإداري بالكلية لمتابعة التشطيبات النهائية لأعمال التطوير والتجديد بالدور الأرضى ( مكاتب إدارة الدراسات العليا و العلاقات الثقافية ) ضمن خطة المرحلة الأولي من التجديدات التي تتضمن ايضا تجديد قاعات الدراسة بالدور الأول، ويشمل تطوير تركيب الواح خشبية للحوائط وتجديد وسائل الإنارة وتزويد القاعات بالتكييفات، بالاضافة الي تجديد طفايات الحريق وادوات الدفاع المدني، وكذلك تجديد دورات المياه وحجرات أعضاء هيئة التدريس.

وقالت الدكتورة حنان كامل إن هذه التجديدات تأتي في إطار تطوير البنية التحتية للكلية تماشيا مع حملة تطوير منشآت الجامعة التي بدأتها الجامعة منذ تولي الدكتور محمود المتيني رئاسة الجامعة تحت رعاية سيادته .

كما تأتي هذه التجديدات تحت رعاية وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

كما أعلنت انه جارى تجهيز الكلية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الدراسي الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمشاركة جميع قطاعات وإدارات الكلية ، بالإضافة إلي العمل على تجهيز الجداول الدراسية للأقسام وإعلانها قبل بداية العام الدراسي في اكتوبر ٢٠٢٢ بفترة مناسبة ، وكذلك جارى اجراء تنسيق الأقسام للطلاب الجدد ، وتقديم الأوراق وإجراء الكشف الطبي ، ويتم التواصل مع الطلاب وإعلان التنبيهات ومواعيد التقديم من خلال الصفحة الرسمية للكلية .  

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