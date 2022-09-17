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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تعرف على قائمة الكليات المتاحة

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

انطلقت الخميس الماضي، أعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، للالتحاق بالكليات الجامعية، و تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر.

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رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. وآخر موعد لتسجيل الرغبات

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شروط التنسيق الداخلي والأوراق المطلوبة للتقديم بكلية البنات جامعة عين شمس

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويزداد معدل البحث عن  تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع جوجل، وذلك عقب تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

قائمة بأبرز الكليات التى تقبل طلاب الدبلومات الفنية

ولذلك حرص “صدى البلد” خلال هذا التقرير علي نشر قائمة بأبرز الكليات التى تقبل طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات وهى:
التجارة
التربية 
الزراعة
كليات التعليم الفنى 
الزراعة
السياحة والفنادق 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

الخدمة الاجتماعية 
الهندسة 
الفنون التطبيقية 
الفنون الجميلة 
الآثار 
التمريض 

والتكنولوجيا والتعليم 

كليات الجامعات التكنولوجية التى تقبل 80% من طاقتها الاستيعابية من طلاب الدبلومات و20% من طلاب الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

النسبة المتاحة لطلاب الدبلومات في الكليات 

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني التقديم من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث خصص لهم المجلس الأعلى للجامعات نسبة 10 % من المقاعد في الكليات المخصصة لهم في كافة الجامعات المصرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

خطوات تسجيل الرغبات

الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط .
اختيار أيقونة تنسيق الشهادات الفنية.
تحديد نوع الدبلوم والنظام التعليمي.
كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.
تدوين رقم الجلوس والرقم السري للطالب.
تسجيل 75 رغبة للطالب في إطار الكليات المتاحة له.
تحميل الأوراق المطلوبة.
الضغط على كلمة حفظ.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب

انطلقت المرحلة الأولى من التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2022 وحتى يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري حيث يمكن للطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 70% تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات المتاحة لهم وفق تخصصهم الدراسي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني 2021-2022 بنظاميها التعلمي الـ (3-5) سنوات تسجيل رغباتهم في التنسيق من خلال هذا الرابط حيث يتاح لهم أماكن في كليات التربية النوعية والمعهد العالي للتمريض ومعهد السياحة والفنادق وكلية التربية بحلوان قسم التعليم الصناعي وكلية الاقتصاد المنزلي.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلوم من مدارس الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات (التجارة، الصناعة، الزراعة) و خريجي مدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات والحاصلين على دبلوم السالزيان والدون بوسكو و دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل والحاصلين على المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق لتسجيل رغباتهم.

والجدير بالذكر أن هناك عددا من الكليات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك مثل كليات الفنون الجميلة وبعض الجامعات التكنولوجية.

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