عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. وآخر موعد لتسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

انطلقت الخميس الماضي، أعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، للالتحاق بالكليات الجامعية، و تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر.

txt

غدًا.. ندوة حول سلامة الدواء بجامعة عين شمس

txt

شروط التنسيق الداخلي والأوراق المطلوبة للتقديم بكلية البنات جامعة عين شمس

الدبلومات الفنية 2022

ويزداد معدل البحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع جوجل، وذلك عقب تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ولذلك حرص “صدى البلد” خلال هذا التقرير رصد رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وآخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب وكيفية تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق الجامعات والنسبة المتاحة لهم في الكليات وفقا لتخصصهم.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني 2021-2022 بنظاميها التعلمي الـ (3-5) سنوات تسجيل رغباتهم في التنسيق من خلال هذا الرابط حيث يتاح لهم أماكن في كليات التربية النوعية والمعهد العالي للتمريض ومعهد السياحة والفنادق وكلية التربية بحلوان قسم التعليم الصناعي وكلية الاقتصاد المنزلي.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلوم من مدارس الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات (التجارة، الصناعة، الزراعة) و خريجي مدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات والحاصلين على دبلوم السالزيان والدون بوسكو و دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل والحاصلين على المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق لتسجيل رغباتهم.

آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب

انطلقت المرحلة الأولى من التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2022 وحتى يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري حيث يمكن للطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 70% تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات المتاحة لهم وفق تخصصهم الدراسي.

خطوات تسجيل الرغبات

الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط .
اختيار أيقونة تنسيق الشهادات الفنية.
تحديد نوع الدبلوم والنظام التعليمي.
كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.
تدوين رقم الجلوس والرقم السري للطالب.
تسجيل 75 رغبة للطالب في إطار الكليات المتاحة له.
تحميل الأوراق المطلوبة.
الضغط على كلمة حفظ.

النسبة المتاحة لطلاب الدبلومات في الكليات 

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني التقديم من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث خصص لهم المجلس الأعلى للجامعات نسبة 10 % من المقاعد في الكليات المخصصة لهم في كافة الجامعات المصرية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 طلاب الدبلومات الفنية تسجيل الرغبات موقع التنسيق الإلكتروني رغبات الطلاب شهادة الدبلوم الفني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحلق دقني الصبح!! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات تعبرعن الرغبة في العلاقة الحميمية

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

سرطان الدم.. تدهور الحالة الصحية لـ فريد الديب ونقله للمستشفى

موضوعات متعلقة

خبير : اندماج الطلاب في الأنشطة الرياضية المدرسية يقلل بعض العادات السيئة

طفلة شقية محبة للدراسة.. ذكريات إنجي وجدان مع المدرسة | نوستالجيا

ملاعب وصالات جيم وتراك للمشي بمدارس مصر المتميزة.. وخبراء تعليم: توفر بيئة صحية بأفضل جودة للطلاب

تنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

شوط أول إيجابي بين توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قفزة في أسعار الكاوتش| اعرف الأسباب.. والأسعار الحالية حسب المقاس

بالصفقات الجديدة .. قائمة بيراميدز لـ كأس الكونفيدرالية الأفريقية

قائمة أطعمة تحميك من مرض السكري

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير

مفيش زهايمر| مكالمة هاتفية من عادل إمام تفحم مروجي الشائعات.. أشرف زكي يكشف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لـ فستان ماغي بوغصن في حفل عيد ميلادها

بعد أنباء انفصالهما.. أجمل لحظات تجمع بين تامر حسني وبسمة بوسيل|شاهد

بعد أنباء انفصالها عن تامر حسني.. 10 إطلالات وضعت بسمة بوسيل في مأزق

كلاكيت تاني مرة.. بسمة بوسيل تحرج تامر حسني بعد حذف صورهما| شاهد

فيديو

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

هل يستمر في التمثيل؟ كواليس وحقيقة إصابة عادل إمام بـ الزهايمر

فيديو صادم.. حقيقة ارتداء شيرين عبد الوهاب لـ الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ