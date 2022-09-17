عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. ندوة حول سلامة الدواء بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس فاعليات تحت شعار "سلامة الدواء" تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض.

وينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وغادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ندوة توعوية  حول  سلامة تناول الدواء لمرضى الأمراض المزمنة وذويهم.

وذلك غدًا الأحد الموافق ١٨ من سبتمبر الجاري بمدرج الدكتور البنهاوي بكلية الطب فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. قائمة المعاهد والجامعات المعتمدة

والجدير بالذكر تواصل كليات جامعة عين شمس إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، وذلك تحت إشراف أ. ريهام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب والدكتور أحمد الهنداوي مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب؛ بهدف استيفاء إجراءات التقديم للكليات المختلفة بالجامعة حيث يتم الكشف عن أي أمراض مزمنة قد يعانيها الطلاب من ضعف نظر أو ضغط أو سكر، لمتابعتهم صحيًا، و تم تزويد العيادات بالمستلزمات الطبية التي سيتم استخدامها خلال العام الدراسي الجديد ، علماً بأن الإدارة العامة للتموين الطبي والصيدلة تقوم بتوفير الأدوية الخاصة بالطلاب أصحاب الأمراض المزمنة لصرفها بصورة منتظمة للطلاب  خلال فترة الدراسة.

ويشترط تقديم ما يفيد حصول الطالب على تطعيم فيروس كورونا المستجد،  وعلى من لم يتلق أي جرعة تطعيم التوجه إلى مستشفيات جامعة عين شمس _أكاديمية القلب (الدور الخامس) المركز الرئيسي للتطعيمات والذى يعمل جميع أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساء ليتلقى التطعيم بالمجان والحصول على ما يفيد  لتقديمه للمركز الطبي.
 

كلية الطب مستشفيات جامعة عين شمس سلامة المريض ندوة توعوية ندوة توعوية حول سلامة تناول الدواء لمرضى الأمراض المزمنة وذويهم الأمراض المزمنة وذويهم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو مخدتش الـ300 جنيه زيادة التموين |قدم فورا هذه الأوراق واصرفها الشهر المقبل

الزمالك يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

سماح أنور: بقالي17 سنة مش بشرب مياه خالص..فيديو

هل تم الحجز على ممتلكاته.. حقيقة إفلاس الفنان أحمد الفيشاوي

شبيهة شيرين عبد الوهاب.. فيديو صادم لـ فتاة برازيلية

مفاجأة.. حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر

خانه التوفيق.. هجوم ناري من نجم الأهلي السابق على مصطفى يونس

19 قرشا ارتفاعا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-9-2022

ترشيحاتنا

الليلة بـ 1000 جنيه.. عقوبات قاسية تتنتظرعصابة شذوذ في 6 أكتوبر

ما فضل قراءة سورة الكوثر 100 مرة في الصباح لأسبوعين؟.. لا تعرفه

أسعار الدولار اليوم السبت 17-9-2022

سعر تويوتا CHR الرياضية بعد الزيادة الأخيرة .. صور

القصة الكاملة لحادث معدية النيل ببني سويف... المحافظ يتابع جهود البحث عن المفقودين .. والأهالي يشتكون من تردي الخدمات في مستشفى الفشن المركزي

أخبار التكنولوجيا| لو خايف من اختراق فيسبوك.. فعل هذا الإعداد فورا.. تحذير عاجل من آبل لهؤلاء المستخدمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازال سليمًا.. اكتشاف أقدم قلب في التاريخ عمره 380 مليون سنة

ماصة للدماء.. العثور على سمكة شيطانية نادرة وسط فيضانات حيدرأباد

باقل من ١٠ جنيه.. وصفة سحرية تخلصك من الكلف|تعرفي عليها

بفقدان للوزن.. مها أبوعوف تطل على جمهورها بـ وعد إبليس بعد وفاتها

فيديو

رشوان توفيق يوجه رسالة لـ محمد رمضان : عيب وميصحش

باكل مكرونة وبيتزا ومانجا بالليل..وصفة سماح أنور السحرية للحفاظ على وزنها

فى عيد ميلاد ملكة التلقائية.. حقيقة اعتزال عبلة كامل وسر الهجوم عليها

كلاكيت ثاني مرة.. تسريب أغنيتين من ألبوم شيرين عبد الوهاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ