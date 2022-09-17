غدًا.. ندوة حول سلامة الدواء بجامعة عين شمس

تنظم كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس فاعليات تحت شعار "سلامة الدواء" تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض.

وينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وغادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة توعوية حول سلامة تناول الدواء لمرضى الأمراض المزمنة وذويهم.

وذلك غدًا الأحد الموافق ١٨ من سبتمبر الجاري بمدرج الدكتور البنهاوي بكلية الطب فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

والجدير بالذكر تواصل كليات جامعة عين شمس إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، وذلك تحت إشراف أ. ريهام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب والدكتور أحمد الهنداوي مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب؛ بهدف استيفاء إجراءات التقديم للكليات المختلفة بالجامعة حيث يتم الكشف عن أي أمراض مزمنة قد يعانيها الطلاب من ضعف نظر أو ضغط أو سكر، لمتابعتهم صحيًا، و تم تزويد العيادات بالمستلزمات الطبية التي سيتم استخدامها خلال العام الدراسي الجديد ، علماً بأن الإدارة العامة للتموين الطبي والصيدلة تقوم بتوفير الأدوية الخاصة بالطلاب أصحاب الأمراض المزمنة لصرفها بصورة منتظمة للطلاب خلال فترة الدراسة.

ويشترط تقديم ما يفيد حصول الطالب على تطعيم فيروس كورونا المستجد، وعلى من لم يتلق أي جرعة تطعيم التوجه إلى مستشفيات جامعة عين شمس _أكاديمية القلب (الدور الخامس) المركز الرئيسي للتطعيمات والذى يعمل جميع أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساء ليتلقى التطعيم بالمجان والحصول على ما يفيد لتقديمه للمركز الطبي.

