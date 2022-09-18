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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ندوة حول سلامة الدواء بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس، عدة فعاليات، تحت شعار "سلامة الدواء" تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض، اليوم الأحد الموافق ١٨ من سبتمبر الجاري بمدرج الدكتور البنهاوي بكلية الطب فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وغادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ندوة توعوية  حول  سلامة تناول الدواء لمرضى الأمراض المزمنة وذويهم.

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جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى لسلامة المريض

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والجدير بالذكر نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية ، احتفالية بـ اليوم العالمى لسلامة المريض بالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية ، تحت شعار "سلامة الدواء"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور أسامة منصور القائم بعمل عميد كلية الطب، بحضور اللواء أمين فؤاد مدير الأكاديمية الطبية العسكرية ، الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى، ونجوى الفقى ممثلة المجتمع المدنى ، الدكتور جاسر الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر و الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، ا.د طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد الغنام مدير  اكاديميه القلب، الدكتور محمد مرتضى مدير مستشفى المسنين، الدكتور ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال وعددا من السادة رؤساء الأقسام والتمريض .

وفي كلمته خلال الاحتفالية أكد الدكتور أسامة منصور القائم بأعمال عميد كلية الطب ، أن هذا اليوم المميز تهتم الجامعة بالاحتفاء به للتذكير بأهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لسلامة المريض، لافتا إلي أن احتفالية هذا العام تركز علي سلامة الدواء كجزء أساسى من سلامة المريض.

وأضاف أن كثيراً من المشكلات الطبية قد يكون سببها الدواء، فقد يتناوله المريض دون وصفة طبية، كما أن هناك قواعد لتحضيرات الدواء وجرعاته لابد من مراعاتها مؤكدا أن المنظومة الطبية في هذا الصدد تتطلب التكامل ما بين الطب والصيدلة والصيدلة الاكلينيكية، والتمريض.

وأشار إلي أن جامعة عين شمس من خلال الإدارة العليا للمستشفيات إلي جانب فريق الجودة تلتزم بالحفاظ علي سلامة المريض حيث يتم تدريب كافة العاملين في المنظومة الطبية باستمرار لضمان سلامة المريض.
 

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