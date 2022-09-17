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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خرج باكيا.. إصابة خطيرة للاعب فيوتشر خلال مواجهة بول جينجا الأوغندي

محمد رضا بوبو
محمد رضا بوبو

شهدت الدقيقة 33 من مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي تعرض محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر لإصابة خطيرة .

وكان الأهلي يرغب في ضم محمد رضا بوبو قبل أن يرفض مسئولي فيوتشر نظرا لاحتياجات خدمات اللاعب .

وتدخل الجهاز الطبي لنادي فيوتشر ليعالج اللاعب ولكن سقط من جديد وطلب التغيير ليخرج باكيا لصعوبة الإصابة .

تأهل فيوتشر الي دور الـ32 علي حساب  وبول جينجا الأوغندي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين  على ملعب السلام بالقاهرة، في مباراة الإياب للدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف فيوتشر في الدقيقة 81 بعد ركلة حرة علي حدود منطقة الجزاء نفذها جوزيف نجويم عن طريق تسديدة رائعة بالقدم اليسرى سكنت أعلى يمين المرمى .

وأهدر فيوتشر العديد من الفرص التي أتيحت لهم خلال الشوط الأول.

وكان فيوتشر قد افتتح مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل (0-0) مع مضيفه بول جينجا الأوغندي، على ملعب (ماري ستاديوم) في أوغندا، بجولة الذهاب للدور التمهيدي الأول للبطولة، الأسبوع الماضي.

ووقتها تمكن فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر من تقديم عرض جيد والخروج بشباك نظيفة أمام الفريق الأوغندي.

وقرر فيوتشر تجميد الثنائي أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم جنش، واستبعادهما من مباراة الإياب أمام بول الأوغندي المقررة اليوم، على خلفية أحداث المشاجرة التي نشبت بينهما في لقاء الذهاب، كما تم تغريمهما لخروجهما عن النص.

فيوتشر بول جينجا الأوغندي محمد رضا بوبو الأهلى بوبو

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