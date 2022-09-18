علي جمعة: حسبي الله ونعم الوكيل ليست محصورة في الصدام والخصام

ناشد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، من يستخدم "حسبي الله ونعم الوكيل" في وقت الضرر ووقت الشجار فقط.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إننا بسبب هذا الأمر ندعو الناس لترك هذا المفهوم الخطأ والذي حصر التلفظ ب"حسبي الله ونعم الوكيل" في وقت الصدام، إلى مفهوم أوسع أنها تذكر أيضا لعبادة الله لأنها من العشرة الطيبات.

وأضاف علي جمعة، أن "حسبي الله ونعم الوكيل" ليست فقط لمن يتعرض للظلم أو الضرر ، وإنما يقولها صاحب الضرر وصاحب المصلحة وصاحب الذكر، فهي مثل "لا حول ولا قوة إلا بالله" ومثلها مقولة "توكلت على الله" فهي ليست محصورة في الصدام والخصام، فهي من الأذكار وهي من العشرة الطيبة.

وتابع: على الإنسان المسلم أن يستشعر مقولة "حسبي الله ونعم الوكيل" بقلبه ولسانه وإلا لن تأتي ثمارها ولن يكون لها تأثير.

