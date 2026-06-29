طلاب الثانوية الأزهرية في شمال سيناء يؤدون امتحان البلاغة

يؤدي طلبة القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأثنين، امتحانات نهاية العام في مادة البلاغة، دون رصد أي مشكلات أو عوائق في مستهل أعمال اللجان، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة ضمنت توفير بيئة هادئة ومستقرة للطلاب.

وقال الدكتور عادل السايس، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، إن طلاب القسم العلمي يؤدون اليوم الامتحانات في مادة البلاغة لمدة ساعتين، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام يبلغ 553 طالباً وطالبة، من بينهم 273 طالباً وطالبة في الشعبة الأدبية، و280 طالباً وطالبة في الشعبة العلمية، موزعون على 6 لجان (لجنتين بالعريش، لجنتين ببئر العبد، لجنة بالشيخ زويد، ولجنة بوسط سيناء).

وأضاف السايس، أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أداءهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط التام والهدوء.

من جانبه، أكد محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، توفير التأمين الشامل داخل وخارج اللجان، وتأمين مراكز الأسئلة، وتوفير الخدمات الصحية، وتأمين نقل الأسئلة وأوراق الإجابة من قبل رجال الشرطة، معلنًا عن تجهيز الاستراحات وتوفير كل الخدمات ووسائل التهوية الجيدة لضمان الراحة التامة للملاحظين.

وأوضح عبدالعظيم، أن الامتحانات تجري بواقع يوم للقسم العلمي ويوم للقسم الأدبي، حيث تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو المقبل، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو المقبل.