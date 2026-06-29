قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الدين الإسلامي لا يتعارض مع الهوية الوطنية
أحد أعلام دولة التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد عطية حسب
الرعاية الصحية تنشر بحثين من مستشفيات الهيئة بـ بورسعيد في أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 223 لدعم أهالى غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
جيش الاحتلال يوسع انتشاره في وسط قطاع غزة بإزاحة الخط الأصفر
الصحة: اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي
الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
تاريخ مواجهات البرازيل واليابان قبل مواجهة كأس العالم 2026
ياسر إبراهيم: أحلم بمواجهة الأرجنتين.. ولا أخشى ميسي
الأطباء تخاطب التعليم العالي لاعتماد خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية
تاريخ مواجهات المغرب ضد هولندا قبل موقعة دور الـ 32 بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي

منظومة رعاية مرضى سرطان الثدي
منظومة رعاية مرضى سرطان الثدي
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، إن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث قدمت المبادرات الرئاسية للصحة العامة منذ 2018 أكثر من 240 مليون خدمة لأكثر من 93 مليون مواطن، فيما قدمت مبادرة دعم صحة المرأة وحدها أكثر من 70 مليون خدمة استفادت منها أكثر من 23 مليون سيدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته وزارة الصحة والسكان لاستعراض التقدم الذي حققته الدولة في تطوير منظومة رعاية مرضى سرطان الثدي، وإدراج العلاج المناعي ضمن البروتوكولات العلاجية لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة،  

انخفاض نسبة الحالات المتأخرة من 60% إلى 19.5%.

وأضاف أن المبادرة أسهمت في اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي، 80% منها في مراحل مبكرة، مما رفع معدلات الشفاء وأدى إلى خفض متوسط الفترة بين التشخيص وبدء العلاج من 180-280 يوماً إلى 49 يوماً فقط، وانخفاض نسبة الحالات المتأخرة من 60% إلى 19.5%.

منظومة رعاية مرضى سرطان الثدي

وأكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، دور الهيئة في تسريع إجراءات تسجيل وتقييم العلاجات المبتكرة لضمان وصولها للمريضات وفق أعلى معايير الجودة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد العقاد، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، جهود توحيد البروتوكولات العلاجية وإعداد دليل إرشادي موحد، واستحداث وحدات متخصصة لدعم اتخاذ القرار بناءً على البيانات الصحية.

منظومة رعاية مرضى سرطان الثدي

وأشار الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة العلمية للمبادرة، إلى تكوين أكبر قاعدة بيانات وطنية لسرطان الثدي، وتطوير بروتوكولات علاجية تعتمد على الأدلة العلمية والواقع المصري.

وأوضح الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، أن اللجان العلمية تحرص على تحديث البروتوكولات دورياً لتواكب أحدث الممارسات العالمية مع ضمان الاستدامة المالية، مؤكداً توفير العلاج مجاناً لجميع المريضات.

بدورها، أكدت الدكتورة رضوى إمام، مدير الإدارة العامة لبرامج التوعية وتعزيز الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الحرص على التوسع في تقديم خدمات المبادرة داخل منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال زيادة منافذ تقديم الخدمة وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، إلى جانب تنفيذ برامج توعية للكشف المبكر وتعزيز الوعي الصحي.

منظومة رعاية مرضى سرطان الثدي

وفي ختام الفعالية، وجه الدكتور محمد حساني، الشكر لفرق العمل بالمبادرة واللجنة العلمية والكوادر الطبية على جهودهم المتواصلة في تعزيز جودة الرعاية الصحية للسيدات.

صحة المرأة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة علاج أورام الثدي سرطان الثدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

ترشيحاتنا

الندوة

أستاذ علم اجتماع يشرح خطورة خوارزميات الإنترنت

الندوة

مدير مكتبة الإسكندرية: الهوية المصرية تشكلت عبر قرون من الزمان

رئيس أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: الدولة أولت اهتماما بالغا لبناء الإنسان وصون الهوية والارتقاء بالوعي المجتمعي

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد