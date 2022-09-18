علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن اليوم في الملأ الأعلى مدته 24 ساعة ، وفي الأرض 50 ألف سنة.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الساعة في الملأ الأعلى تعادل 2000 ساعة على وجه الأرض، أي أن سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة بتوقيت السماء والملأ الأعلى.

وأشار إلى أن الشخص في الحياة لو عاش 100 سنة على وجه الأرض ، فكأنه عاش 3 دقائق في الملأ الأعلى والسماوات العلى.

واستشهد علي جمعة، بقوله تعالى (تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) وقوله تعالى (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا).

وأشار إلى أن المسلم الذي سيدخل الجنة سيدخلها وهو عمره 33 عاما، وسيظل على هذا العمر إلا ما لا نهاية لأنه لا وجود للزمن في الجنة يقوم القيامة.