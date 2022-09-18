عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تايوان

صدى البلد

 أفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان اليوم الأحد بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب مقاطعة تايتونج جنوب شرق البلاد، وهو الأقوى منذ الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة في وقت متأخر من أمس السبت.

ونقلت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية عن بيان مكتب الأرصاد قوله "إن مركز الزلزال وقع في بلدة تشيشانج وعلى عمق 11.1 كيلومتر و 41.8 كيلومتر شمال قاعة مقاطعة تايتونج".

وذكر البيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع اصابات حتى الآن فيما واصلت محطة الطاقة النووية في مقاطعة بينج تونج بجنوب تايوان عملها الطبيعي، بينما تعمل القطارات بسرعة منخفضة تبلغ 40 كم في الساعة.

وباستخدام مقياس الشدة التايواني المكون من 7 مستويات، والذي يقيس التأثير الفعلي لحدث زلزالي، ضرب زلزال يوم الأحد 5 درجات في بلدة فولي في مقاطعة هوالين وبلدة تشينجكونج في تايتونج، مما أسفر عن اهتزاز شديد للمباني.

وفي مناطق أخرى من المقاطعتين الشرقيتين وفي محافظة نانتو بوسط تايوان، بلغت قوة الزلزال 4 درجات كما شعر الناس بالزلزال بشكل كبير لمدة دقيقة تقريبا.

وضرب زلزال قوته 6.4 درجة تايتونج ليلة أمس السبت، مما تسبب في حوالي 60 هزة ارتدادية حتى ظهر الأحد بتوقيت تايوان، وتسبب أيضا في بعض الأضرار المادية وعرقلة خدمة السكك الحديدية في الجزيرة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

أبلغ صديقه برسالة واتس قبل وفاته.. أحمد ينهى حياته لخلافات مع شقيقته

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل لنادي الزمالك

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

ترشيحاتنا

اليابان تستعد لإعصار خطير جدًا.. ودعوة للآلاف بالبحث عن ملاجئ

في اليوم العالمي.. أخطاء غير متوقعة يجب على مرضى السكري تجنبها

تغييرات جديدة.. فيريرا يستقر على تشكيل الزمالك أمام بطل تشاد اليوم

أمريكا تستعد لإغلاق سجن جوانتانامو.. تفاصيل

مصر تطلق مبادرة دولية لتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي

هل الاستعجال في الصلاة يبطلها.. وما الضابط غير المؤثر على صحتها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورد وتطريز.. إطلالة شريف مدكور تثير الجدل علي السوشيال ميديا

اعملي عملية واقلبي راجل.. سر غياب ومعاناة الفنانة وفاء السيد

الستات لما بتكبر بتتجنن.. 10 صور آثارت الجدل لـ فريدة سيف النصر

لزيادة الخصوبة.. اكتشف أفضل طريقة لتحسين الحيوانات المنوية بدون أدوية

فيديو

تفاصيل الجنازة الرسمية.. مراسم دفن الملكة اليزابيث الثانية

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ