زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تايوان

أفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان اليوم الأحد بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب مقاطعة تايتونج جنوب شرق البلاد، وهو الأقوى منذ الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة في وقت متأخر من أمس السبت.

ونقلت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية عن بيان مكتب الأرصاد قوله "إن مركز الزلزال وقع في بلدة تشيشانج وعلى عمق 11.1 كيلومتر و 41.8 كيلومتر شمال قاعة مقاطعة تايتونج".

وذكر البيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع اصابات حتى الآن فيما واصلت محطة الطاقة النووية في مقاطعة بينج تونج بجنوب تايوان عملها الطبيعي، بينما تعمل القطارات بسرعة منخفضة تبلغ 40 كم في الساعة.

وباستخدام مقياس الشدة التايواني المكون من 7 مستويات، والذي يقيس التأثير الفعلي لحدث زلزالي، ضرب زلزال يوم الأحد 5 درجات في بلدة فولي في مقاطعة هوالين وبلدة تشينجكونج في تايتونج، مما أسفر عن اهتزاز شديد للمباني.

وفي مناطق أخرى من المقاطعتين الشرقيتين وفي محافظة نانتو بوسط تايوان، بلغت قوة الزلزال 4 درجات كما شعر الناس بالزلزال بشكل كبير لمدة دقيقة تقريبا.

وضرب زلزال قوته 6.4 درجة تايتونج ليلة أمس السبت، مما تسبب في حوالي 60 هزة ارتدادية حتى ظهر الأحد بتوقيت تايوان، وتسبب أيضا في بعض الأضرار المادية وعرقلة خدمة السكك الحديدية في الجزيرة.

