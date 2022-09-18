عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشتراطات البناء الجديدة بعد توقف عامين.. نيفين منصور: الهدف كان لتقليل المخالفات

مباني
مباني

أكد الإعلامية نيفين منصور، أن عددا كبيرا من المواطنين كان ينتظر اشتراطات البناء الجديدة، موضحة أن تراخيص البناء كانت قد توقفت لفترة ولذلك من أجل مراجعتها والوصول لـ سيرة جديدة، من أجل تقليل المخالفات التى تحدث من البعض.

txt

شروط مرتقبة للتصالح على مخالفات البناء خلال أيام .. نواب: الحكومة حريصة على منح تسهيلات لتوسيع دائرة المستفيدين بضم فئات جديدة.. والتعديلات تجنب المواطن عقوبات الحبس و الإزالة وقطع المرافق

txt

بعد مطالب برلمانية بتعديل القانون.. المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن المحافظات التى كان بها نسبة تعديات عالية وكان هناك تركزي عليها، كانت القاهرة و الجيزة و القليوبية، و الإسكندرية.

ولفتت إلى أن هناك مزايا جديدة، و سيكون هناك بناء جديد، بعد توقف البناء منذ عامين.

 

 اشتراطات البناء الجديدة

 

ونصت اشتراطات البناء الجديدة على ان تكون رسوم ترخيص البناء الجديد، عبارة عن 1000 جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة وذلك وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008.

 

وأوضحت اشتراطات البناء الجديدة أن رسوم أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ "أرضى + 4 أدوار" للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات تحدد طبقا لعدة أمور حسب المساحة.

 

وحددت اشتراطات البناء الجديد لإصدار ترخيص بناء، لمساحة الأرضى 200 متر ومساحة الدور 140 متر مربع  35 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالي 24500 جنية، و32 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح بإجمالي 22400 جنيه.

 

فى حالة ان تكون مساحة الأرضى 400 متر ومساحة الدور 280 متر مربع ،يكون 26 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالي 39200 جنيها ، ويكون 30 جنيها أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالي 42000 جنيها .

 

وحددت اشتراطات البناء الجديدة فى حالة مساحة الأرضى 600 متر ومساحة الدور 420 متر مربع يكون  رسوم ترخيص البناء للمتر 25 جنيها لأتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالى 52500 جنيها، و24 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالى 50400 جنيها.

فى حالة مساحة الأرضى 800 متر والدور 560 متر مربع يكون أتعاب الإشراف للمتر المسطح 20 جنيها  باجمالى 56000 جنيها، بينما يكون أتعاب التصميم للمتر المسطح 20 جنيها  باجمالى 56000 جنيها. 

ونصت اشتراطات البناء الجديدة على انه فى حالة ان تكون مساحة الأرضى 1000 متر والدور 700 متر يكون أتعاب التصميم للمتر المسطح17 جنيها باجمالى 59500 جنيها، وأتعاب الإشراف للمتر المسطح 18 جنيها باجمالى 63000 جنيها.

 

 رسوم أعمال مراجعة الجامعات ترخيص البناء الجديد

وطبقا لاشتراطات البناء الجديدة تكون رسوم أعمال مراجعة التراخيص للجامعات كالتالى:

 

تكون أتعاب الجامعة 8.75 جنيه للمتر المسطح وذلك فى حالة مساحة الأرضى 200 متر والدور 140 متر باجمالى 6125 جنيها.

10500 جنيها فى حالة مساحة الأرضى 400 متر والدور 280 متر وذلك بواقع 5.7 جنيه للمتر المسطح.

وعندما تكون مساحة الأرضى 600 متر والدور 420 متر تكون أتعاب الجامعة 6.25 جنيه للمتر المسطح باجمالى 13125 جنيها.

وتكون أتعاب الجامعة  باجمالى 14000 جنيه فى حالة مساحة الأرضى 800 متر والدور 560 متر بواقع 5 جنيهات للمتر المسطح.

وتكون اتعاب الجامعة 4.25 جنيه للمتر المسطح فى حالة مساحة الأرضى 1000 متر والدور 700 متر باجمالى 14875 جنيها.

اشتراطات البناء الجديدة تراخيص الجيزة القاهرة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

أبلغ صديقه برسالة واتس قبل وفاته.. أحمد ينهى حياته لخلافات مع شقيقته

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل لنادي الزمالك

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

ترشيحاتنا

ننشر التفاصيل الكاملة لزيارة شيخ الأزهر إلى كازاخستان وأبرز محطاتها |صور

عشان أصيل مش هتجوز عليكي.. ماجدة تستغيث: 10 سنين مفهمني إني مبخلفش والعيب منه

اليابان تستعد لإعصار خطير جدًا.. ودعوة للآلاف بالبحث عن ملاجئ

في اليوم العالمي.. أخطاء غير متوقعة يجب على مرضى السكري تجنبها

تغييرات جديدة.. فيريرا يستقر على تشكيل الزمالك أمام بطل تشاد اليوم

أمريكا تستعد لإغلاق سجن جوانتانامو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورد وتطريز.. إطلالة شريف مدكور تثير الجدل علي السوشيال ميديا

اعملي عملية واقلبي راجل.. سر غياب ومعاناة الفنانة وفاء السيد

الستات لما بتكبر بتتجنن.. 10 صور آثارت الجدل لـ فريدة سيف النصر

لزيادة الخصوبة.. اكتشف أفضل طريقة لتحسين الحيوانات المنوية بدون أدوية

فيديو

تفاصيل الجنازة الرسمية.. مراسم دفن الملكة اليزابيث الثانية

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ