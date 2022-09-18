اشتراطات البناء الجديدة بعد توقف عامين.. نيفين منصور: الهدف كان لتقليل المخالفات

أكد الإعلامية نيفين منصور، أن عددا كبيرا من المواطنين كان ينتظر اشتراطات البناء الجديدة، موضحة أن تراخيص البناء كانت قد توقفت لفترة ولذلك من أجل مراجعتها والوصول لـ سيرة جديدة، من أجل تقليل المخالفات التى تحدث من البعض.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن المحافظات التى كان بها نسبة تعديات عالية وكان هناك تركزي عليها، كانت القاهرة و الجيزة و القليوبية، و الإسكندرية.

ولفتت إلى أن هناك مزايا جديدة، و سيكون هناك بناء جديد، بعد توقف البناء منذ عامين.

اشتراطات البناء الجديدة

ونصت اشتراطات البناء الجديدة على ان تكون رسوم ترخيص البناء الجديد، عبارة عن 1000 جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة وذلك وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008.

وأوضحت اشتراطات البناء الجديدة أن رسوم أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ "أرضى + 4 أدوار" للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات تحدد طبقا لعدة أمور حسب المساحة.

وحددت اشتراطات البناء الجديد لإصدار ترخيص بناء، لمساحة الأرضى 200 متر ومساحة الدور 140 متر مربع 35 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالي 24500 جنية، و32 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح بإجمالي 22400 جنيه.

فى حالة ان تكون مساحة الأرضى 400 متر ومساحة الدور 280 متر مربع ،يكون 26 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالي 39200 جنيها ، ويكون 30 جنيها أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالي 42000 جنيها .

وحددت اشتراطات البناء الجديدة فى حالة مساحة الأرضى 600 متر ومساحة الدور 420 متر مربع يكون رسوم ترخيص البناء للمتر 25 جنيها لأتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالى 52500 جنيها، و24 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالى 50400 جنيها.

فى حالة مساحة الأرضى 800 متر والدور 560 متر مربع يكون أتعاب الإشراف للمتر المسطح 20 جنيها باجمالى 56000 جنيها، بينما يكون أتعاب التصميم للمتر المسطح 20 جنيها باجمالى 56000 جنيها.

ونصت اشتراطات البناء الجديدة على انه فى حالة ان تكون مساحة الأرضى 1000 متر والدور 700 متر يكون أتعاب التصميم للمتر المسطح17 جنيها باجمالى 59500 جنيها، وأتعاب الإشراف للمتر المسطح 18 جنيها باجمالى 63000 جنيها.

رسوم أعمال مراجعة الجامعات ترخيص البناء الجديد

وطبقا لاشتراطات البناء الجديدة تكون رسوم أعمال مراجعة التراخيص للجامعات كالتالى:

تكون أتعاب الجامعة 8.75 جنيه للمتر المسطح وذلك فى حالة مساحة الأرضى 200 متر والدور 140 متر باجمالى 6125 جنيها.

10500 جنيها فى حالة مساحة الأرضى 400 متر والدور 280 متر وذلك بواقع 5.7 جنيه للمتر المسطح.

وعندما تكون مساحة الأرضى 600 متر والدور 420 متر تكون أتعاب الجامعة 6.25 جنيه للمتر المسطح باجمالى 13125 جنيها.

وتكون أتعاب الجامعة باجمالى 14000 جنيه فى حالة مساحة الأرضى 800 متر والدور 560 متر بواقع 5 جنيهات للمتر المسطح.

وتكون اتعاب الجامعة 4.25 جنيه للمتر المسطح فى حالة مساحة الأرضى 1000 متر والدور 700 متر باجمالى 14875 جنيها.