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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف العمل لتوصيل المرافق لشارع 15 بمدينة مطروح

رصف طريق شارع 15
رصف طريق شارع 15 بمطروح

تفقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح  أعمال الرصف وتركيب بلاط الانترلوك والارصفة بشارع 15 من الكيلو ١ حتي ربطه بطريق الوادي بطول ١٣٠٠ كم .

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وتم  التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الغرف والمطابق علي مستوي منسوب الشارع ، تيسيرا علي أهالي المنطقة .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال اجتماعه مع مجلس مدينة مرسى مطروح وعدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة والمتابعة المستمرة للاسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مدينة مرسي مطروح خاصة في قطاع رصف ورفع كفاءة  الطرق والشوارع  مع الوقوف على نسب التنفيذ و الاسراع  بها وازالة اى معوقات لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

كما تفقد رئيس مدينة مرسي مطروح رفع كفاءة وتوسعات شارع الإمام مالك الحيوي الذي يربط شارع علم الروم حتى الكيلو 7  بطول 3.7 كم ضمن خطة المدينة في رفع كفاءة الطرق الداخلية و إعادة الشئ لاصلة، حيث جارى العمل في تركيب البلدورات و الأرصفة بداية من الكيلو ٧ ،كذلك التنسيق مع جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح للانتهاء من اعمال مراجعة  شبكة الصرف الصحى  بشارع الامام مالك ، من نادي الطلائع حتي علم الروم م لسرعة الانتهاء من الأعمال ، تمهيدا لوضع طبقة الاساس قبل أعمال  الرصف.

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