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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الإسماعيلي الجديد.. جاريدو يقترب وحسم الملف خلال 48 ساعة

جاريدو
جاريدو

يكشف مسئولو نادي الإسماعيلي من مفاوضاتهم في الوقت الحالي مع الإسباني كارلوس جاريدو لتوليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل مسئولي الإسماعيلي مع جارديدو لإقناعه بتدريب الفريق وأبدى المدرب موافقته على تدريب الدراويش .

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة حسم موقف جارديدو بشكل نهائي بشأن تدريبه للإسماعيلي والتوقيع على العقود بشكل رسمي خاصة بعد وصول المفاوضات بين الطرفين على مرحلة متقدمة.

وقرر مسئولو الإسماعيلي حسم اسم مدرب الفريق الجديد خلال 48 ساعة المقبلة من أجل إحضاره إلى الإسماعيلية وبدء فترة الإعداد مع الفريق .

وأعلن الجهاز الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023.

وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد عمار ومحمد دسوقي ومحمود البدري

فى خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد بيومي ومصطفي فارس وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وجان موريل

فى خط الهجوم .. محمد الشامي وحازم مرسي
 

 

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