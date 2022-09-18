الإعدام لمندوب مبيعات قتل فرد أمن لسرقة خزينة مصنع بـ 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة مندوب مبيعات بالإعدام لاتهامه بالاشتراك مع 3 آخرين فى قتل فرد أمن داخل مصنع بـ 15 مايو وسرقة خزينة من غرفة الحسابات.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشار أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.



وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين في 1 مايو 2021 قتلوا المجنى عليه أثناء حراسته المصنع جهة عمله لكونه فرد أمن، وتبين أن المتهم الأول والثانى قتلا المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه فوضعا مخططا لقتله وسرقة المصنع حراسة المجنى عليه وأعدوا سلاحا أبيض "ألة حادة".

وكشف أمر الإحالة، بأن المتهم الأول توجه إلى المصنع وظل يتحدث مع المجنى عليه لسبق معرفته به وعمله بذات المكان، وانصرف من المكان حسبما جاء بأقواله وكاميرات مراقبة المصنع وعاد مرة ثانية مدعيًا نسيانه مفاتيحه، وتوجه إلى غرفة الحسابات محاولًا شل حركة المجنى عليه، إلا أنه قاومه واعتدى عليه بالضرب، وسدد له عدة طعنات بالسكين الذى بحوزته.