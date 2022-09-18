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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. المصري البورسعيدي يحسم ثامن صفقاته الصيفية

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أعلن النادي المصري تعاقده مع الكاميروني فرانك إيتوجا، مهاجم أشانتي كوتو الغاني، كثامن الصفقات الصيفية فى الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم خط الهجوم.

ومن المقرر أن يقيد المصري إيتوجا تحت السن فى ظل اكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأول.
 
وتعد صفقة إيتوجا الثامنة بالنسبة للفريق البورسعيدي بعد أن كان تعاقد مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي و تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد المصري مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة بجانب التعاقد مع محمد دبش مدافع البنك الأهلي .

وانتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة المدرب إيهاب جلال  في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، وذلك في مستهل أولى مراحل فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023/2022 والمقرر انطلاقه في منتصف أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة التي أعلن عنها المدير الفني للفريق  الكابتن إيهاب جلال، 20 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :


حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ،  محمد شحاته ، الناشئ  إيهاب العايدي .

خط الدفاع : عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي  ،  أحمد علاء ، حسين السيد .

خط الوسط : فريد شوقي ،  ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، محمد جريندو  ، أحمد الشيخ ، محمد عنتر  .

خط الهجوم : إلياس الجلاصي ، عمرو مرعي ، والثنائي الجزائري الجديد عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر

 

الكاميروني فرانك إيتوجا أشانتي كوتو الغاني النادي المصري المصري فرانك إيتوجا

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