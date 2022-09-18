قرارات صارمة لكولر مع لاعبي الأهلي بالتتش.. تعرف عليها

واصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فرض سياسة الانضباط داخل صفوف أبناء الرداء الأحمر في معسكره المفتوح استعدادا للموسم الجديد.

وأصدر المدرب السويسري قرارين جديدين اليوم أولهما تأجيل المران المسائي لمتابعة مواجهة إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا التي ستقام في الرابعة عصراً بين الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي حيث أن المتأهل منهما سيلاقي الأهلي.

كما قرر كولر حضور اللاعبين للمباراة ومشاهدتها لمعرفة طريقة لعب المنافس علي الطبيعية.

مران صباحي

وشهد المران الصباحي الذي خاضه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب التتش، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني تدريبات بدنية قوية، وتقسيمة حماسية بين اللاعبين، وذلك في إطار فترة التحضيرات التي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الأهلي مع الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي أو الجيش ‏الرواندي.

وقبل انطلاق مران الأهلي خاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية مكثفة استغرقت30 دقيقة، اشتملت على العرضيات والتصويب على المرمى تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وبعد ذلك قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث تولى بنفسه قيادة المجموعة الأولى في تدريبات بالكرة وتقسيمة قوية بين فريقين شهدت حماسًا كبيرا وتخللها تنفيذ العديد من الجوانب الفنية المحددة.

فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات بدنية مكثفة في الجيم أولا، قبل أن تقوم بتنفيذ مجموعة من الفقرات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال أندريس أندويا.

وواصل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما التأهيلي علي هامش مران الأهلي الصباحي وقاما بتنفيذ جانبً من التدريبات التأهيلية في الجيم ثم خاضا تدريبات الجري والتأهيل البدني في الملعب تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق وذلك ضمن البرنامج المحدد لهما.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.