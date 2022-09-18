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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مران الأهلي بالتتش استعدادا للموسم الجديد.. صور

الأهلي
الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب التتش، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني تدريبات بدنية قوية، وتقسيمة حماسية بين اللاعبين، وذلك في إطار فترة التحضيرات التي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الأهلي مع الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي أو الجيش ‏الرواندي.

وقبل انطلاق مران الأهلي خاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية مكثفة استغرقت30  دقيقة، اشتملت على العرضيات  والتصويب على المرمى تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

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مران الأهلي

وبعد ذلك قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث تولى بنفسه قيادة المجموعة الأولى في تدريبات بالكرة وتقسيمة قوية بين فريقين شهدت حماسًا كبيرا وتخللها تنفيذ العديد من الجوانب الفنية المحددة.

فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات بدنية مكثفة في الجيم أولا، قبل أن تقوم بتنفيذ مجموعة من الفقرات البدنية  تحت إشراف مدرب الأحمال أندريس أندويا.

وواصل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما التأهيلي علي هامش مران الأهلي الصباحي وقاما بتنفيذ جانبً من التدريبات التأهيلية في الجيم ثم خاضا تدريبات الجري والتأهيل البدني في الملعب تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق وذلك ضمن البرنامج المحدد لهما.

ويخوض الأهلي 3  مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري. 

مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
مران الأهلي
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