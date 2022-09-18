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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد: برنامج التدريب يعزز دورنا في قيادة عملية التغيير

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بالبرنامج التدريبي الذي افتتحه اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، أمس، لتعميم الممارسات الجيدة المطبقة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و الذي يستهدف السادة نواب محافظي ١١ محافظة من محافظات الصعيد ويستمر على مدار أربعة أيام بمقر وزارة التنمية المحلية، من خلال إتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن برنامج تدريب نواب المحافظين يأتي ضمن حزمة أوسع من خطة تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج تنمية الصعيد، وتستهدف هذه الحزمة قيادات العمل المحلي المتمثلين في نواب المحافظين وسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين و رؤساء المراكز.

وأضاف أنه تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن خطة تعميم الممارسات تطبق كأولوية أولي على مستوى محافظات صعيد مصر والمراكز المستفيدة بمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتشمل منظومة التخطيط المحلي المتكامل بالشكل المطور الذي تم تطبيقه في محافظتي سوهاج وقنا ومنظومة تحسين وتعظيم وحوكمة الايرادات المحلية وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وتطبيق الإعتبارات البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ، منظومة التعاقدات والمتابعة المميكنة والمحوكمة لاستثمارات الإدارة المحلية ، دمج المواطنين في تخطيط ومتابعة المشروعات ومنهجية دعم التكتلات الاقتصادية وتطوير نظم ادارة التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

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وأوضحت نائب المحافظ أن البرنامج التدريبي يركز على تعزيز دور نواب المحافظين في قيادة عملية التغيير التي ستتطلبها خطة تعميم الممارسات، وإكسابهم مهارات إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل والإدارة الإستراتيجية حيث سيقود نواب المحافظين الاجراءات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة.

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