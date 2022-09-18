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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رانيا يوسف تؤدي الألعاب الرياضية داخل الجيم.. فيديو

رانيا يوسف
رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديد لها في الجيم أثناء ممارستها الرياضة خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

 

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وتألقت رانيا يوسف، مرتدية بنطال رياضي باللون النبيتي، ونسقت معه تي شيرت دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف في المكياج على وضع لمسات بسيطة من ايشادو العيون مع أحمر للشفاه باللون البينك الناعم. 

كما اختارت رانيا يوسف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها ووضعت كاب باللون الابيض.

ولم تتكلف رانيا يوسف، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع ساعه لليد مع سلسلة حول الرقبة لاكمال ظهورها الرياضي اللافت.

وإليكم صور رانيا يوسف 

https://www.instagram.com/reel/CipugGMPWm8/?igshid=NDRkN2NkYzU=

 

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