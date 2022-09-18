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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على راقصة بعد مقتل خادمتها الأجنبية في ظروف غامضة بالوراق

ربة منزل - ارشيفية
ربة منزل - ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض سقوط خادمة تحمل جنسية أجنبية من الطابق الحادي عشر من عقار بالوراق للاشتباه في وجود شبهة جنائية بعد مشاجرة الخادمة مع مخدومتها التي تعمل "راقصة" وسقوطها من الشرفة. 

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تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول فتاة جثة هامدة اثر سقوطها من علو بمنطقة الوراق، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لفحص ملابسات البلاغ. 


وأشارت التحريات الأولية التي أجريت بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن الفتاة تعمل خادمة وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وأنها تعمل لدى "راقصة" وفي يوم الواقعة فوجئ الجيران بصرخات الفتاة وصوت ارتطام قوي شاهدوها بعده غارقة في دمائها أسفل العقار. 


وأضافت التحريات من خلال المناقشات الأولية للجيران بنشوب مشاجرة بين الخادمة والراقصة التي استعانت بزوجها وأعقب ذلك سقوط الخادمة من الشرفة وهرب زوج الراقصة وأغلق هاتفه المحمول فور رؤيته جثة الفتاة من أعلى. 
ألقت مباحث الجيزة القبض على الراقصة لاستجوابها وبيان مدى تورطها وزوجها في قتل الخادمة الأجنبية بينما تم إعداد عدة أكمنة لضبط الزوج الهارب. 

تم نقل جثة الخادمة إلى مشرحة المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي واقعة أخرى، تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لشاب مجهول الهوية ممزق بعدد من الطعنات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بالقرب من إحدى الشركات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الشرطة وتبين العثور على جثة شاب في العشرينات من عمره يرتدي تيشرت وبنطلون لا يحمل أية أوراق تكشف عن هويته. 

وتبين من الفحص إصابته بعدد من الطعنات في الصدر ومر على الوفاة قرابة 3 أيام وملامحه مشوهة نتيجة بداية دخول الجثة في حالة تحلل، شكل اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المجني عليه والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

وأشارت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر الى ان مكان العثور على الجثة ليس مسرح الجريمة وأن الجاني نفذ جريمته في مكان آخر ثم تخلص من الجثة بمكان العثور عليها وبمراجعة كاميرات المراقبة، تبين ظهور شاب يقود دراجة بخارية بصحبة المجني عليه. 

تم تعميم نشرة بمواصفات المجني عليه وفحص بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية وإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الجريمة.

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