وكيل تعليم الوادي الجديد: كل الدعم للطالبة دانة لظهورها اللائق في المحافل

استقبل الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، التلميذة الموهوبة دانة محمد جلال المقيدة بالصف الرابع الابتدائي من مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالخارجة.

وقال الدكتور جمال، إن الطفلة دانة نجحت في جذب الانتباه بكافة المحافل والمناسبات ممثلة للوادي الجديد حيث تم تكريمها وتشجيعها على مواصلة التميز والظهور بهذا المظهر المشرف لنا جميعًا.

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وأعرب عن شكره وتقديره لأسرة التلميذة لاكتشاف موهبتها والتواصل مع إدارة الموهوبين بالمديرية والتي بدورها قدمت كافة سبل الدعم الفني والمعنوي للتلميذة لتنمية وصقل مهاراتها المتعددة وظهورها بالمظهر اللائق والمشرف ابنة من أبناء قطاع تعليم المحافظة الذين نفخر بهم جميعًا.

وحرصت الموهوبة دانة على تقديم الشكر والامتنان لوكيل التعليم بالمحافظة على دعمه الدائم والمتواصل للطلاب الموهوبين وتشجيعهم على المشاركة بكافة المحافل والمناسبات مما له أبلغ الأثر في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم.