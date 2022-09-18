مصطفى كامل ضيف أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج حبر سري

شوق الفنان مصطفى كامل جمهوره لأولى حلقات الموسم الثالث من برنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم يومي الخميس والجمعة 11 مساءً على القاهرة والناس".

وكتب مصطفى كامل عبر إنستجرام قائلا "أنتظروا حلقه جميله مع الإعلاميه الجميله أسما إبراهيم تحياتي لمجموعة عمل البرنامج المحترفين والمهذبين من إعداد وديكور وإضاءة وفنيين والمخرج الرائع ميلاد أبي رعد والاستاذ الغالي المحترم حاتم إبراهيم.



واختتم قائلا "ملحوظه هامه الحلقه تم تصويرها منذ شهر ونصف"

وتعرض أولى حلقات البرنامج يوم ٢٢ و٢٣ سبتمبر الموافق الخميس والجمعة، وذلك في تمام الساعة ١١ مساءً على شاشة قناة القاهرة والناس.

ومن المتوقع أن يحقق الموسم الجديد نجاح كبير استكمالًا لسلسلة نجاحات الموسم الأول والثاني.

مصطفى كامل النقيب الجديد

ويذكر أن قال الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب نقيب الموسيقيين، إنه تواصل مع دار الإفتاء قبل تقديم أوراق ترشحي، لمنصب نقيب الموسيقيين، بسبب قسمه بعدم الاشتراك في العمل العام ، وسأقوم بإطعام ١٠ مساكين.