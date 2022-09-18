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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حماتك تاخد مفتاح شقتك .. إطلالات أثارت الجدل لـ " ياسمين عز " بعد تصدرها التريند |شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

تصدرت الإعلامية ياسمين عز مؤشر البحث جوجل،  وذلك بعد تصريحاته التي آثارت الجدل خلال برنامجها .

 

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وتحرص الإعلامية ياسمين عز، على مشاركة جمهورها بالكثير من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

كما تفضل الإعلامية ياسمين عز، ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما تميل إلى ارتداء الفساتين المميزة، والملابس الكلاسيكية التي تبرز جمال أنوثتها.

وتختار ياسمين عز، الالوان البنية الناعمة لشعرها الطويل لتتناسب مع جمال ملامحها.

كما تفضل ياسمين عز ، الالوان الناعمة في المكياج التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة.

وإليكم صور ياسمين عز.

 

 

 

 

 

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