ميسي ونيمار ومبابي يقودون باريس سان جيرمان أمام ليون في الدوري الفرنسي

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه أمام ليون، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد الثلاثي الخطير نيمار دا سيلفا ومبابي وليونيل ميسي في قيادة خط الهجوم .

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:.

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: راموس، ماركينيوس، ودانيلو.

الوسط: فيراتي، حكيمي، مينديز، وفابيان رويز.

الهجوم: ميسي، نيمار ومبابي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان وصافة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق ليون المركز السادس برصيد 13 نقطة.