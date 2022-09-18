بصورة من الطفولة.. شهد محمد حسن رمزي تتذكر والدها

تذكرت المنتجة شهد رمزى والدها الراحل المنتج الراحل محمد حسن رمزى بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



ونشرت شهد صورة قديمة من طفولتها تجمعها بوالدها واشقائها وعلقت على الصورة قائلة: "افتقدك" نالت إعجاب متابعيها.

وكانت وجهت المنتجة شهد رمزي رسالة مؤثرة لشقيقها صلاح رمزي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ودخوله أحد المستشفيات.

ونشرت شهد رمزى صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت "الله يشفيك يا اخويا يا حته منى بحبك وبموت فيك".

ويتواجد صلاح رمزي نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي وشقيق الفنان شريف رمزي، فى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وتطورت الأمور وأصبحت حالته حرجة ودخل فى غيبوبة.