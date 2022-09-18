أمين الإفتاء: نتعامل مع الزوجة على أنها محراب عبادة ومفهوم الأسرة بخطر

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كل إنسان يجب أن يكون راعي لأهل بيته ويكون داعم ومساند ومتفقد لأسرته، موضحا أن كلامه حول قول كلمة بحبك 5 مرتبطة بعلاقة الحب التي تربطنا بالله ونتعامل مع الزوجة على أنها محراب عبادة.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الرسول "ص" كان يستخدم كل أدوات التعبير عن الحب مع أهل بيته، موضحا أن التعبير عن الحب جزء من رعاية الرجل لأهل بيته، وكل ما نفعله من عبادات والتعبير عن الحب عبادة غائبة في بيوتنا.

أصبحت غائبة في بيوتنا

وتابع: "عبادة التعبير عن الحب أصبحت غائبة في بيوتنا ولابد أن نكثر من التعبير عن الحب"، مشيرا إلى أن جلسات الارشاد الزواجي كشفت أن التعبير المتكرر عن الحب يسبب الألفة بين الزوجين ومفهوم الاسرة المصرية في خطر.