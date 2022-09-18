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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي مدريد.. الريال يتقدم بهدفين على أتلتيكو في الشوط الأول

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من ديربي مدريد، بتقدم الريال على الأتلتيكو بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق بعدما تلقى تمريرة ساحرة من تشوميني ليسجلها في المرمى ويدعم مواطنه فينسيوس بعد اتهامات العنصرية برقصة برازيلية.

ثم سجل فالفيردي الهدف الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم ليضعها في الشباك في الدقيقة 36.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:.

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - الابا - ميندي

خط الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش

خط الهجوم: فالفيردي - فينيسيوس – رودريجو

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:.

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لورينتي، فيليب، ويتسل، رينالدو، كاراسكو.

خط الوسط: دي بأول، كندوجوبيا، كوكي.

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان.

ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 15

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