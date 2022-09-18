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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صديق يفتتح ورشة عمل مناظير مفصل الركبة بمستشفى الحسين الجامعي

جامعة الازهر
جامعة الازهر

افتتح الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب، والدكتور عبد الله ابو سنة  رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ورشة العمل التدريبية حول أساسيات مناظير مفصل الركبة بالتعاون مع جمعية مناظير المفاصل واصابات الرياضة المصرية  " EGAA"  برئاسة الدكتور عادل حامد رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة جمعية مناظير المفاصل، والتي نظمها الدكتور فيصل زايد استاذ جراحة العظام ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الطب ومقرر ورشة العمل لشباب الأطباء وطلاب الماجستير والدكتوراه. 


وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن انعقاد مثل هذه الورشة التدريبية يعد تأكيدا على تميز وريادة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة في جميع المجالات الطبية ولا سيما مجال جراحات المناظير ذلك التخصص الذي يشهد تقدما كبيرا اليوم تلو الآخر خاصة وأن حجم المعلومات يزداد كل لحظة. 


وعبر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن اعتزازه بالانتماء إلى قسم العظام الذي تعلم  فيه على أيدي قامات علمية كبيرة وكون من خلاله صداقات مازالت باقية حتى اليوم. 


وقدم التحية إلى القامات العلمية الكبيرة التي تتواجد اليوم بين شباب الأطباء حرصا من على التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات بين الأجيال وبعضها البعض خاصة وأن الطب مستمر والتعليم لا ينتهي مصداقا لقول الله تعالى  " وقل ربي زدني علما" لان العلم هو الأساس. 


وأشاد نائب رئيس الجامعة بقطاع الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، مؤكدا على أنه يتمتع بسمعة طيبة محليا وإقليميا ودوليا، ولزاما علينا جميعا أن نحرص ونحافظ على هذه السمعة الطيبة التي تركها لنا  أساتذة الطب في مختلف التخصصات الطبية، وعلينا جميعا أن نسير على دربهم في طلب  العلم مصداقا لقول المولى عز وجل " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" صدق الله العظيم خاصة وانكم تمارسون مهنة إنسانية ولذلك انتم في خدمة المريض الفقير. 
جدير بالذكر أن جمعية مناظير المفاصل لها نشاط علمي كببر محليا وإقليميا ودوليا، وقد نظمت الجمعية أغسطس الماضي  2022 م مؤتمرها الدولي العاشر حول الجديد والحديث في مجال جراحه مناظير المفاصل بمشاركة أكثر من 35 خبيرا اجنبيا من أمريكا وأوروبا وسط إقبال كبير من الاطباء في جامعة الأزهر والجامعات المصرية، واطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة المصرية،إضافة  إلى مشاركين من مختلف دول العالم.

جامعة الأزهر الأزهر مستشفى الحسين أبواب مستشفيات جامعة الأزهر

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