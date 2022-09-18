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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. خناقة عنيفة بين مصارعين سعوديين داخل مول

خناقة عنيفة بين مصارعين
خناقة عنيفة بين مصارعين سعوديين

شهد أحد مراكز التسوق في المدينة المنورة مشاجرة عنيفة بين مصارعين سعوديين أثناء إجراء أحد الصحفيين لقاء معهما.

وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية "خناقة عنيفة" بين اثنين من المصارعين داخل مول تجاري في المدينة المنورة.

خناقة عنيفة بين مصارعين سعوديين

في المقطع، ظهر المصارع السعودي «منصور الشهيل» مع مصارع آخر في حوار مع أحد الصحفيين، وفجأة نشبت مشادة كلامية بين المصارعين.

حاول منصور إيقاف المصارع الآخر لكنه أدار ظهره له وذهب، فقام منصور فجأة بالهجوم عليه وتحولت المشادة الكلامية إلى قتال عنيف.

تدخل أمن المول التجاري في المدينة المنورة وحاول تفرقة المصارعين، لكنهما عادا للقتال مرة أخرى وسط صراخ من الحضور.

وقد اتهم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصارعين يأنهما أرادا جذب الانتباه، وفعلا ذلك عن عمد لمجرد الإثارة والتشويق.
 

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