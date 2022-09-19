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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي روسي: ألمانيا تخلت عن علاقاتها مع موسكو بإمداد أوكرانيا بالسلاح

أرشيفية
أرشيفية

صرح السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرجي نيتشايف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن ألمانيا تخلت عن علاقتها الخاصة مع روسيا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار السفير الروسي إلى أن تلك العلاقة الخاصة بين ألمانيا وروسيا هي التي سمحت لألمانيا بأن تكون وسيطًا في حوار موسكو مع الغرب.

وصرح نيتشايف قائلا: "الحقيقة أن السلطات الألمانية ترفض العلاقات الخاصة بين بلادنا وشعوبنا، والتي بنتها الأجيال السابقة بشق الأنفس وربطتنا حتى في أصعب الأوقات، وهذا ما ميز الألمان دائما عن صفوف الغرب وسمح لبرلين بالعمل كوسيط يعرف ويفهم روسيا ومصالحها بشكل أفضل من الآخرين".

وأضاف نيتشايف أن ألمانيا امتنعت لعقود من الزمن عن إرسال أسلحة، وخاصة المعدات الثقيلة، إلى مناطق النزاعات المسلحة.

واختتم بقوله: "كان هناك إجماع سياسي داخلي في ألمانيا في هذا الشأن، لقد تغيرت السياسة الآن فيما يتعلق بروسيا فقط، بالطبع سيكون لمثل هذا التحول تأثير سلبي على علاقاتنا الثنائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع الإمداد بالأسلحة من الدبابات وناقلات الجنود التي تجري مناقشتها الآن بنشاط كبير".

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الحديث الهاتفي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي استمر لمدة 90 دقيقة، كان وديا.

ووصف شولتز في تصريحات لبرنامج "مقابلة الأسبوع" في محطة "دويتشلاند فونك" الألمانية، المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها "ودية دائما في نبرتها".

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