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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن إيهاب خورشيد

ايهاب خورشيد
ايهاب خورشيد

يحل اليوم الإثنين الموافق ١٩ سبتمبر ذكرى وفاة الفنان إيهاب خورشيد، وفي الأسطر التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه.

إيهاب خورشيد، ممثل مصري لم يكمل مشواره الفني، بعد فترة انتشار في الثمانينات، ظهر من خلالها في عدد قليل من الأعمال في أدوار مؤثرة ثم اختفى عن العدسات قبل أن يصنع لنفسه تاريخًا طويلًا في السينما.

ويعد إيهاب خورشيد من الفنانين المنتمين إلى أسر فنية كاملة حيث تزوج من فنانتين وأنجب 3 أبناء.

على الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها عمر خورشيد في الفن، لكن وجهه ظل معروفًا لعشاق سينما الثمانينيات التي خلدت ظهوره في 6 أعمال فقط. 

وظهر إيهاب خورشيد في أفلام وعودة الهارب، وتحت الربع، وبنت مشاغبة جدا، وعلى هامش المدينة، والمشاغبون في إجازة نصف السنة، وصاحب الإدارة بواب العمارة.

أسرة فنية كبيرة لـ إيهاب خورشيد

الفنان إيهاب خورشيد اُحيط بأسرة فنية كبيرة، فهو نجل الراحل أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، ووالدته المنتجة السينمائية والإعلامية اعتماد خورشيد التي رحلت عن دنيانا منذ وقت قصير.

 

وإيهاب خورشيد شقيق عاز الجيتار الشهير الراحل عمر خورشيد، الذي توفى في ظروف غامضة.

تزوج من الفنانة علا رامي وانجب منها الفنان عمر خورشيد الذي تزوج فيما بعد من الفنانة ياسمين جيلاني.

وبعد انفصال إيهاب خورشيد عن علا رامي، تزوج من الفنانة الفنانة الراحلة نغم فتوكي ابنة شقيقة الفنانة وردة الجزائرية.

لـ إيهاب خورشيد 3 أبناء، وهم عمر خورشيد - الممثل - وإبنته وردة وإبنه الثاني حسن.

إعلان وفاة إيهاب خورشيد 

أعلن الفنان عمر خورشيد الإبن الأكبر لـ ايهاب خورشيد، وفاة والده من خلال حسابه على فيسبوك، حيث كتب: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض".

وقال إنه من المقرر أن تتم إقامة صلاة الجنازة على والده الفنان إيهاب خورشيد، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

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