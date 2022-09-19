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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتتزحلق علي الشنطة.. هنا الزاهد تنشر فيديو كوميدي بصحبة زوجها أحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو كوميدي لها بحصبه زوجها الفنان أحمد فهمي، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد وهي جالسة أعلي شنطة السفر، بينما يقوم أحمد فهمي بدفعها بطريقة كوميدية، أثناء وجودهما داخل المطار. 

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ويُعرض حاليا لـ هنا الزاهد فيلم "بحبك"، والذي تشارك بطولته بجانب النجم تامر حسني، الذي حقق نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "بحبك"، هو أولى التجارب الإخراجية لـ تامر حسني، وهو من تأليفه وبطولته أيضاً، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد الفنان احمد فهمى احمد فهمي فيلم بحبك

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