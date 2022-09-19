نسبة شفاء 100% للأورام.. طب اسكندرية: العلاج بالتبريد موجود من أيام الفراعنة|فيديو

قال الدكتور أحمد يوسف ، رئيس قسم الصدر بطب الإسكندرية ، إن العلاج بالتبريد كان عنوان المؤتمر الطبي الذي تم عقده في أكبر فنادق الإسكندرية على مدار يومين ، ويعد المؤتمر الـ 8 السنوي لجمعية العلاج بالتبريد .

وأوضح الدكتور أحمد يوسف ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية " ، أن العلاج بالتبريد موجود من أيام الفراعنة ، ولكن تختلف الأجهزة المستخدمة في كل حقبة زمنية .

ولفت رئيس قسم الصدر بطب الإسكندرية ، إلى أن العلاج بالتبريد موجود في قسم الصدر بالإسكندرية ، منذ 20 عاما ، وتتغير الأجهزة عبر السنوات ، وفقا للتطور ، ووقت العملية .

وأشار ، إلى أن التبريد يعتمد على تجميد الأورام الخبيثة ، والحميدة ، لقتل الخلايا السرطانية ، من خلال الوصول لدرجة تبريد تصل لـ سالب 40 درجة مئوية ، ونسبة الشفاء للأورام الحميدة بهذه الطريقة تصل لـ 100 % ، ولكن الحالة العامة لأصحاب الأمراض الخبيثة تصل لـ 70 % فقط ، وتسبب بعض الأثار السلبية للمرضى .

وأكمل ، أنه نجح ف ابتكار جهاز جديد يستخدم للأورام الجلدية ، وهو يباع بـ 3 ملايين جنيه في حالة استيراده ، وقام بتحويره لاستخدامه لأورام الشعب الهوائية .

