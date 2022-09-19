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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بالمزيد.. تايوان تسجل أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب زلزال أمس

زلزال تايوان أمس
زلزال تايوان أمس

سجلت تايوان، أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة تايتونج جنوب شرق البلاد، أمس الأحد، وبلغت شدته 6.8 على مقياس ريختر.

وحسب مركز رصد الزلازل في تايوان، فإن أقوى هزة ارتدادية سجلها المرصد بلغت 5.9 على مقياس ريختر، فيما يتوقع وقوع المزيد من الهزات الارتدادية خلال الأيام المقبلة.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة بلدة تشيشانج في مقاطعة تايتونج في الساعة 2:44 بعد ظهر أمس الأحد، كان على عمق 7 كيلومترات وكان أقوى من الزلزال الذي ضرب يوم السبت بقوة 6.4 درجة في بلدة جوانشان بالمقاطعة.

وحسب "فوكس تايوان"، ففي الأيام الثلاثة المقبلة، قد يكون هناك المزيد من الزلازل التي تتجاوز قوتها 5 درجات، حيث تزداد توابع الزلزال التي تزيد قوتها عن 4 درجات خلال هذا الأسبوع ويمكن أن تحدث على مدى فترة زمنية أطول، على الرغم من أنها ستكون أصغر.

إصابات 146 شخصًا

بدوره، ذكر موقع "تايوان نيوز" أن حصيلة الإصابات جراء زلزال أمس ارتفعت إلى 146 إصابة، وحالة وفاة واحدة.

وأشار إلى أن قرابة 500 شخص، بينهم سائحون، تقطعت بهم السبل في مناطق جبلية شرقي تايوان بسبب الانهيارات الأرضية التي أغلقت الطرق.

وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمرافق، ذكر "تايوان نيوز" أن وزارة الشؤون الاقتصادية أعلنت أن قرابة 212 ألف أسرة عانت من انقطاع التيار الكهربائي، فيما عانت قرابة خمسة آلاف أسرة من انقطاع المياه.

مصرع شخص وإصابة 146 آخرين جراء زلزال جنوب شرق تايوان

هزات ارتدادية تضرب جنوب شرق تايوان بينها زلزال بقوة 5ر5 درجة

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