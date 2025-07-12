قرار حاسم من بيراميدز.. مدحت شلبي: بوبو وزلاكا خارج حسابات الزمالك

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن إدارة نادي بيراميدز حسمت الجدل الدائر بشأن إمكانية عقد صفقة تبادلية مع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي كان من المتوقع أن تشمل انتقال محمد رضا بوبو ومحمود زلاكا إلى القلعة البيضاء.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2، إن مسؤولي بيراميدز أغلقوا تمامًا باب التكهنات بشأن هذه الصفقة، بعد قيامهم بقيد الثنائي في القائمة الرسمية للفريق، في إشارة واضحة إلى تمسك النادي بخدمات اللاعبين.

وأضاف ،شلبي أن قرار البقاء على اللاعِبَيْن؛ جاء استجابة لرغبة المدير الفني للفريق يورشيتش، الذي أبلغ الإدارة بعدم رغبته في رحيل بوبو وزلاكا، مؤكدًا أهميتهما ضمن خططه الفنية في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الثنائي توجها مؤخرًا إلى السفارة التركية؛ من أجل استخراج تأشيرة السفر، تمهيدًا للانضمام إلى بعثة بيراميدز التي تستعد للمغادرة إلى تركيا خلال الأيام المقبلة، لخوض معسكر الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.